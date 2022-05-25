Оздоев покинул "Зенит"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зенита" на официальном сайте объявила об ухоед полузащитника Магомеда Оздоева.

Контракт футболиста с петербургским клубом истекает ближайшим летом, и стороны решили не продлевать соглашение. Таким образом, игрок сможет перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Оздоев выступал за "Зенит" с 2018 года. Всего он провел за клуб 116 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В составе клуба из Санкт-Петербурга хавбек четыре раза стал чемпионов России, однажды завоевал Кубок России, а также дважды - Суперкубок.

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