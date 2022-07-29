Оздоев официально перешёл в клуб Пирло

Теги фатих карагюмрюк стамбулмагомед оздоев

Оздоев официально перешёл в клуб Пирло

Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен

Футболист сборной России Магомед Оздоев перебрался в клуб турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк".

По предварительной информации, контракт с полузащитником подписан  на два года.

Оздоев присоединился к клубу в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место. В новом сезоне команду возглавляет бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло. 

Напомним, что летом футболист покинул "Зенит" на правах свободного агента.

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