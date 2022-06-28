Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Фото: твиттер Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Бывший игрок "Зенита" Магомед Оздоев близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как известно, хавбек покинул питерский клуб на правах свободного агента. Источник утверждает, что он ведет переговоры с чемпионом Саудовской Аравии "Аль-Хилалем".

Руководство клуба ведет переговоры футболистом и готово предложить ему очень выгодный контракт. В то же время у футболиста есть варианты с другими азиатскими клубами.

Оздоев четыре раза становился чемпионом России и побеждал в Кубке страны.

Не пропустите: Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола. | https://dailysports.net