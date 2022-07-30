Овечкин рассказал, почему отпраздновал гол за "Динамо" в стиле Роналду

Фото: инстаграм Овечкина/Автор неизвестен

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, почему праздновал гол за "Динамо" в матче против "Амкала" (5:0) в стиле Криштиану Роналду.

Интересно, что после игры спортсмен назвал своим любимым футболистом Лионеля Месси.

"Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, если решусь проехать на коленях, потом не собрал бы их, пришлось бы искать их на трибуне.

А так, я фанат Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за "Барселону"и за Месси.

Мне нравится, как он владеет мячом, читает игру. Очень много реально крутых футболистов, но у каждого есть свой вкус, свои любимые игроки. У меня вот Месси", – сказал Овечкин.

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