Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"

Фото: инстаграм Овечкина/Автор неизвестен

Звездный хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, чего ожидает от товарищеской игры "Динамо" — "Амкал", в которой он примет участие в качестве игрока.

Как известно, хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч.

"Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за "Динамо" всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась", - сказал он.

Напомним, что игра пройдет на "ВТБ Арене" 25 июня.

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