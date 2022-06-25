Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"
Фото: инстаграм Овечкина/Автор неизвестен
Звездный хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал, чего ожидает от товарищеской игры "Динамо" — "Амкал", в которой он примет участие в качестве игрока.
Как известно, хоккеист подписал контракт с московским клубом на один матч.
"Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за "Динамо" всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась", - сказал он.
Напомним, что игра пройдет на "ВТБ Арене" 25 июня.
Не пропустите: Фукс хочет покинуть ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" обменяет форварда на двух игроков "Коринтианса"
-
Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"
-
Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб
-
Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"
-
Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"
-
Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"
-
Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем
-
Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе
-
Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
-
"Милан" нацелился на Зиеша
-
Макгиди нашел себе новый клуб
-
Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" после выхода из отпуска
-
Руни официально остался без работы
-
Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб
-
Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"
-
В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду
-
ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова
-
В УЕФА запретили играть "Шерифу" матчи Лиги чемпионов в Тирасполе
-
Зиньковский раскрыл подробности перехода в "Спартак"