Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Отец форварда "ПСЖ" Неймара получил травму во время вечеринки, которую он организовал после победы сборной Бразилии в товарищеском матче со сборной Туниса (5:1).
Как сообщает Metropoles, во время празднования Неймар-старший упал с лестницы, в результате чего получил переломы рёбер и порез руки.
По данным источника, 57-летний мужчина сможет без проблем восстановиться.
Не пропустите: Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Названо имя лучшего футболиста 5-го тура УПЛ
-
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне
-
В "Шахтере" резко высказались об отношении ФИФА к клубу
-
Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста
-
Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022
-
Ибрагимович получит роль в итальянском сериале
-
Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке
-
Стало известно, сколько Катар заработает на проведении ЧМ-2022
-
Бывший подопечный Луческу жестко высказался о наставнике
-
Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
-
"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"
-
Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
-
Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
-
Худшая команда Ла Лиги уволила главного тренера
-
Главный тренер "МЮ" изменил позицию по поводу ухода Роналду
-
Левандовски рассказал, почему отказал "Реалу"
-
Бенитес может возглавить клуб АПЛ
-
Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030
-
Главные новости дня: 3 октября
-
Тяжелая победа "Барселоны", осечка "Реала", успех "Атлетико": результаты 7-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13