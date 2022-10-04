Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Отец форварда "ПСЖ" Неймара получил травму во время вечеринки, которую он организовал после победы сборной Бразилии в товарищеском матче со сборной Туниса (5:1).

Как сообщает Metropoles, во время празднования Неймар-старший упал с лестницы, в результате чего получил переломы рёбер и порез руки.

По данным источника, 57-летний мужчина сможет без проблем восстановиться.

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