Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, рассказал, почему его сын принял решение перейти в "Манчестер Сити", а не в "Реал".

"Мы подумали с Эрлингом: "Кому сейчас нужен центральный нападающий?" Это было первым критерием для выбора. "Манчестер Сити" нуждался в нападающем на 10 баллов из 10. Это был идеальный вариант нас. "Реал" мы оценили в 5-6 баллов из 10, так как у них сейчас играет Карим Бензема, а еще они хотели подписать Мбаппе", - приводит слова Холанда-старшего Sport.fr.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" семь матчей, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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