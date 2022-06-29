Отец Черышева ответил на слухи о переходе футболиста в "Динамо"
Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен
Отец бывшего игрока сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев ответил на слухи о том, что футболистом интересуется московское "Динамо".
"Зачем я буду комментировать то, что каждый раз кто-то пишет? Когда что-то будет, то все узнает", — сказал Черышев "СЭ".
Последним клубом россиянина была "Валенсия", за которую он играл с июля 2019 года.
В прошлом сезоне Черышев принял участие в 20 матчах, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
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