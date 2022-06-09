Отец Черышева оценил вероятность возвращения футболиста в "Валенсию"

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Отец Черышева оценил вероятность возвращения футболиста в "Валенсию"

Фото: твиттер Дениса Черышева/Автор неизвестен

Отец бывшего хавбека "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев оценил вероятное возвращение игрока в испанскую команду после назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

По словам Черышева-старшего, есть вероятность, что тренер обратит внимание на российского футболиста.

"Очень много тренеров, когда приходят в команду, начинают поднимать список тех футболистов, которые были раньше в клубе. Но так как у Дениса закончился контракт, я не знаю. Первым делом Дженнаро посмотрит, наверняка в первую очередь, какие футболисты участвовали в чемпионате Испании.

Не могу сказать, возможно ли возвращение Черышева в "Валенсию". Гаттузо приехал сюда не для того, чтобы его назначили, а чтобы сезон для клуба был удачным. Его задача сейчас — формирование команды. Как он это будет делать, я не знаю", - сказал он в комментарии "Чемпионату".

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