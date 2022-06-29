Отцу Неймара сказали искать новый клуб для футболиста

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"ПСЖ" не собирается удерживать в команде форварда Неймара.

В клубе уже проинформировали отца футболиста о желании расстаться с игроком.

Парижский клуб считает, что сейчас бразильцу самое время искать возможности для перехода в другую команду.

Эту информацию газете El País подтвердил источник, который общается с президентом "ПСЖ".

Неймар сыграл за парижан 22 матча в прошедшем сезоне Лиги 1 и забил 13 голов.

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