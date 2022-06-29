Отцу Неймара сказали искать новый клуб для футболиста
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
"ПСЖ" не собирается удерживать в команде форварда Неймара.
В клубе уже проинформировали отца футболиста о желании расстаться с игроком.
Парижский клуб считает, что сейчас бразильцу самое время искать возможности для перехода в другую команду.
Эту информацию газете El País подтвердил источник, который общается с президентом "ПСЖ".
Неймар сыграл за парижан 22 матча в прошедшем сезоне Лиги 1 и забил 13 голов.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов значительно увеличить предложение по де Йонгу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
В "Реале" определились с будущим Азара
-
Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"
-
Озвучена внушительная зарплата Ди Марии в "Ювентусе"
-
Маркао не перейдет в "Зенит"
-
"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев
-
Кутепов впервые высказался об уходе из "Спартака"
-
Широков рассказал о зарплате Бакаева в "Зените"
-
"Сочи" может купить футболиста "Енисея"
-
Ибрагимович подписал новый контракт с "Миланом"
-
ЦСКА может подписать 22-летнего чилийского футболиста
-
Украинский футболист вернулся в "Крылья Советов"
-
Хави Симмонс покинул "ПСЖ" и вернулся на родину
-
Тухель хочет пригласить Неймара, но есть две преграды
-
В Серии А могут проводить "золотой матч"
-
Отцу Неймара сказали искать новый клуб для футболиста
-
Экс-игрок "Спартака" Кутепов близок к переходу в другой московский клуб
-
Главные новости дня: 28 июня
-
"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ
-
Названа причина отказа Мозеса возвращаться в "Спартак"
-
"Бавария" повысила цену на Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13