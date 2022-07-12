Оспина перешел в клуб из Саудовской Аравии
Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен
Пресс-служба саудовского "Аль-Наср" на официальном сайте объявила о переходе колумбийского вратаря Давида Оспины.
Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался саудовцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
33-летний Оспина ранее выступал за "Атлетико Насьональ", "Ниццу", "Арсенал" и "Наполи". За сборную Колумбии сыграл 124 матча. 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Италии.
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