Оспина перешел в клуб из Саудовской Аравии

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Оспина перешел в клуб из Саудовской Аравии

Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

Пресс-служба саудовского "Аль-Наср" на официальном сайте объявила о переходе колумбийского вратаря Давида Оспины.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался саудовцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

33-летний Оспина ранее выступал за "Атлетико Насьональ", "Ниццу", "Арсенал" и "Наполи". За сборную Колумбии сыграл 124 матча. 2-кратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Италии.

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