Особенную футболку Месси продали за огромную сумму

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Особенную футболку Месси продали за огромную сумму

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Футболку бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси продали на аукционе за 427 тысяч евро, сообщает Marca.

По сведениям источника, новый владелец майки назвал ее самым священных из всех святых граалей. Футболка знаменатьна тем, чтов ней Месси забил свой 500-й гол за "Барселону". Это произошло в 2017 году в матче с "Реалом" (3:2).

Напомним, что прошлым летом 34-летний Месси перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.

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