Основной защитник "Милана" выбыл на пять месяцев

Фото: твиттер Алессандро Флоренци/Автор неизвестен

Защитник "Милана" Алессандро Флоренци выбыл из строя из-за тяжелой травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист получил травму левого подколенного сухожилия и был успешно прооперирован. Сроки восстановления игрока составят не менее пяти месяцев. Таким образом, он сможет вернуться на поле не раньше февраля 2023 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Флоренци провел за "Милан" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Милан" продлил контракт с основным полузащитником. | https://dailysports.net