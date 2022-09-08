Основной защитник "Милана" выбыл на пять месяцев
Фото: твиттер Алессандро Флоренци/Автор неизвестен
Защитник "Милана" Алессандро Флоренци выбыл из строя из-за тяжелой травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Футболист получил травму левого подколенного сухожилия и был успешно прооперирован. Сроки восстановления игрока составят не менее пяти месяцев. Таким образом, он сможет вернуться на поле не раньше февраля 2023 года.
В нынешнем сезоне 31-летний Флоренци провел за "Милан" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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