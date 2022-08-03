Основатель команды "Сахалинец" блогер Литвин будет на год отстранен от футбола

Теги

Основатель команды "Сахалинец" блогер Литвин будет на год отстранен от футбола

Фото: скриншот с видео

Известного блогера и основателя футбольного клуба "Сахалинец" Михаила Литвина дисквалифицируют на год.

Как пишут "Рязанские новости", во время игры "Рязань" – "Сахалинец" (2:1) арбитр Станислав Исаев назначил спорный пенальти в ворота гостей. Страж ворот "Сахалинца" удар отбил, но ассистент потребовал перебить "точку".

В итоге пенальти перебили, и "Рязань" сравняла счет.

Литвин в этот момент был на скамье запасных и получил прямую красную карточку за мат в адрес судей. После игры он ударил Исаева по лицу.

Не пропустите: "Рома" договорилась с нападающим сборной Италии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов