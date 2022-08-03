Основатель команды "Сахалинец" блогер Литвин будет на год отстранен от футбола

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Известного блогера и основателя футбольного клуба "Сахалинец" Михаила Литвина дисквалифицируют на год.

Как пишут "Рязанские новости", во время игры "Рязань" – "Сахалинец" (2:1) арбитр Станислав Исаев назначил спорный пенальти в ворота гостей. Страж ворот "Сахалинца" удар отбил, но ассистент потребовал перебить "точку".

В итоге пенальти перебили, и "Рязань" сравняла счет.

Литвин в этот момент был на скамье запасных и получил прямую красную карточку за мат в адрес судей. После игры он ударил Исаева по лицу.

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