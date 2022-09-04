"Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов

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"Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Осасуны"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле обыграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Аймар Ороса и Рубена Гарсии. У гостей отличился Флориан Лежен.

"Осасуна", набрав девять очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 7 очками остался на 13-й позиции.

"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)
Голы: Орос, 54 - 1:0, Лежен, 75 - 1:1, Гарсия, 90 - 2:1

"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Ибаньес, 81), Торро (Брашанац, 52), Монкайола (Эз Абде, 81), Орос, Чими Авила (Рубен Гарсия, 72), Будимир (Кике Гарсия, 81).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо, Сальви Санчес (Паласон, 46), Гарсия, Сисс, Оскар Валентин (Комесанья, 72), Камельо (Фалькао, 81).

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