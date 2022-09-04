"Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Осасуны"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле обыграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Аймар Ороса и Рубена Гарсии. У гостей отличился Флориан Лежен.
"Осасуна", набрав девять очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 7 очками остался на 13-й позиции.
"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)
Голы: Орос, 54 - 1:0, Лежен, 75 - 1:1, Гарсия, 90 - 2:1
"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Ибаньес, 81), Торро (Брашанац, 52), Монкайола (Эз Абде, 81), Орос, Чими Авила (Рубен Гарсия, 72), Будимир (Кике Гарсия, 81).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо, Сальви Санчес (Паласон, 46), Гарсия, Сисс, Оскар Валентин (Комесанья, 72), Камельо (Фалькао, 81).
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|Атлетико Мадрид
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|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14