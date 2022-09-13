"Осасуна" обыграла "Альмерию" и вернулась в зону ЛЧ
Фото: твиттер "Осасуны"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на выезде обыграла "Альмерию" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил Чими Авила.
"Осасуна", набрав 12 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Альмерия" с 4 очками осталась на 14-й позиции.
"Альмерия" – "Осасуна" - 0:1 (0:1)
Гол: Чими Авила, 28 - 0:1
"Альмерия": Фернандо, Эли, Бабич, Акьеме, Эгуарас (Портильо, 46), Робертоне (Лазаро, 71), Саму Кошта, Посо, Диего Соуза (Туре, 60), Эмбарба (Пучмаль, 46), Рамазани.
"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Барха, Брашанац (Ибаньес, 85), Мойсес Гомес, Торро, Рубен Гарсия (Монкайола, 73), Чими Авила (Кике Гарсия, 74), Будимир (Эз Абде, 73).
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