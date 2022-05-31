Ориги ярко попрощался с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Дивока Ориги/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги попрощался с английским клубом. Контракт форварда с клубом завершается ближайшим летом и он станет свободным агентом. Ожидается, что игрок перейдет в "Милан".

"Это было особенное путешествие, "Ливерпуль". Ты никогда не будешь один", - написал Ориги в своем твиттере.

27-летний Ориги выступал за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего он провел за клуб 175 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 18 результативных передач.

Не пропустите: Мане не требовал трансфер от "Ливерпуля". | https://dailysports.net