Ориги прошел медицинское обследование в Милане
Фото: твиттер Дивока Ориги/Автор неизвестен
Бывший форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги прошел медицинское обследование в Милане.
Как сообщает Sportitalia, 27-летний бельгиец в ближайшее время подпишет контракт с "Миланом".
В "Ливерпуле" форвард играл с 2014 года и в этом году он стал свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
L’ARRIVO DI ORIGI— Sportitalia (@tvdellosport) June 27, 2022
Divock Origi è sbarcato a Malpensa ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan⚫️
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_#Origi #Milan #calciomercato #sportitalia pic.twitter.com/RGHCt2BpRZ
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