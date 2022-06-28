Фото: твиттер Дивока Ориги/Автор неизвестен

Бывший форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги прошел медицинское обследование в Милане.

Как сообщает Sportitalia, 27-летний бельгиец в ближайшее время подпишет контракт с "Миланом".

В "Ливерпуле" форвард играл с 2014 года и в этом году он стал свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.