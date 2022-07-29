"Оренбург" подписывает аргентинского футболиста

Полузащитник Сесар Флорентин из "Аргентинос Хуниорс" может стать игроком "Оренбурга".

Об этом рассказал президент российского клуба Василий Еремякин.

"Мы приобретаем полузащитника Флорентина из "Архентинос Хуниорс". Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года.

Все согласовано. В ближайшее время он пройдет медобследование в Москве. Если правильно до меня довели информацию, то пройдет медобследование 30 июля, когда и будет в Москве. Наверное, медкомиссию будет проходить на следующей неделе. Затем он прибудет в Оренбург, где подпишет личный контракт", – сказал он.

В текущем розыгрыше чемпионата Аргентины футболист провел 16 матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

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