"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики

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"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики

Фото: сайт "Оренбурга"/Автор неизвестен

24-летний полузащитник сборной Коста-Рики Джимми Марин Вильчес стал игроком "Оренбурга".

О подписании футболиста сообщается на официальном сайте российской команды.

При этом в пресс-службе не стали раскрывать детали контракта между сторонами.

До переезда в Россию хавбек играл за костариканский клуб "Депортиво Саприсса".

За сборную Коста-Рики Вильчес сыграл в десяти матчах и забил один гол. 

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