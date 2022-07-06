"Оренбург" арендовал аргентинского вингера

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"Оренбург" арендовал аргентинского вингера

Фото: сайт "Оренбурга"

"Оренбург" объявил об аренде аргентинского вингера Брайана Мансильи.

Согласно Transfermarkt, соглашение 25-летнего аргентинца из "Расинг Авельянеда" рассчитано до июня 2023 года.

Последние несколько лет Мансилья играл на правах аренды за аргентинские клубы "Платенсе" и "Химнасия Ла-Плата".

Кроме того, он выступал за португальские "Фаренсе" и "Витория Сетубал".

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