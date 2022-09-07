Орье перешел в клуб АПЛ

Фото: твиттер Сержа Орье/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе защитника сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года.

29-летний Орье ранее играл за "Ланс", "Тулузу", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Вильярреал". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 81 матч и забил четыре гола.

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