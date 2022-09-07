Орье перешел в клуб АПЛ
Фото: твиттер Сержа Орье/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе защитника сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2023 года.
29-летний Орье ранее играл за "Ланс", "Тулузу", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Вильярреал". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 81 матч и забил четыре гола.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера. | https://dailysports.net
главное
-
Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
-
"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
-
Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 сентября
-
Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
-
"Барселона" уничтожила чемпиона Чехии. Левандовски сделал хет-трик
-
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Наполи"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Интер"
-
Стам высказался о ситуации Роналду в "МЮ"
-
Мата перейдет в турецкий топ-клуб
-
Англия теряет основного вратаря перед матчами с Италией и Германией
-
Орье перешел в клуб АПЛ
-
Зе Луиш вместо "Динамо" Киев перешел в турецкий клуб
-
Появились детали разговора между Тухелем и руководством "Челси" про Роналду
-
Гол Ляказетта не спас "Лион" от поражения в матче Лиги 1
-
"Спортинг" одержал крупную победу в Лиге чемпионов
-
"Барселона" установила рекорд для женского футбола
-
"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
-
В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты
-
Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель получит огромную сумму за увольнение из "Челси"
-
"РБ Лейпциг" нашел нового главного тренера
-
Диего Косте все-таки разрешили перейти в клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18