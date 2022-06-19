Опытный защитник "Интера" завершил карьеру

Фото: твиттер Александара Коларова/Автор неизвестен

Сербский защитник миланского "Интера" Александар Коларов принял решение о завершении карьеры.

По словам футболиста, в ближайшее время он начнет подготовку к работе спортивным директором и скаутом.

36-летний Коларов выступал за "Интер" с 2020 года. Ранее играл за "Чукарички", ОФК, "Лацио", "Манчестер Сити" и "Рому". За сборную Сербии сыграл 94 матча и забил 11 голов. 2-кратный чемпион Англии, чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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