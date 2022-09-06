Опубликован рейтинг клубов топ-5 лиг по тратам на игроков текущего состава

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедчелси

Опубликован рейтинг клубов топ-5 лиг по тратам на игроков текущего состава

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) выяснил, какие клубы из топ-5 европейских чемпионатов потратили больше всего денег на игроков нынешнего состава.

Лидирует в рейтинге английский "Манчестер Сити", который с учётом бонусов выложил 1,064 млрд евро.

Далее расположился "Манчестер Юнайтед", который потратил € 1,001 млрд. Третье место у лондонского "Челси" (€ 881 млн).

Также в топ-5 попали "ПСЖ" (€ 847 млн) и "Ливерпуль" (€ 777 млн). "Реал" (€ 721 млн) и "Барселона" (€ 626 млн) заняли шестое и седьмое места соответственно.

Не пропустите: "Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" и "Барселона" интересуются российским футболистом

"Реал" и "Барселона" интересуются российским футболистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов