Опубликован рейтинг клубов топ-5 лиг по тратам на игроков текущего состава

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) выяснил, какие клубы из топ-5 европейских чемпионатов потратили больше всего денег на игроков нынешнего состава.

Лидирует в рейтинге английский "Манчестер Сити", который с учётом бонусов выложил 1,064 млрд евро.

Далее расположился "Манчестер Юнайтед", который потратил € 1,001 млрд. Третье место у лондонского "Челси" (€ 881 млн).

Также в топ-5 попали "ПСЖ" (€ 847 млн) и "Ливерпуль" (€ 777 млн). "Реал" (€ 721 млн) и "Барселона" (€ 626 млн) заняли шестое и седьмое места соответственно.

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