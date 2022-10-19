Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Известный ресурс FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров планеты на данный момент.

Возглавил рейтинг наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Топ-10 рейтинга:

1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

2. Карло Анчелотти ("Реал")

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

4. Антонио Конте ("Тоттенхэм")

5. Стефано Пиоли ("Милан")

6. Микель Артета ("Арсенал")

7. Томас Тухель

8. Грэм Поттер ("Челси")

9. Юлиан Нагельсманн ("Бавария")

10. Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид)

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