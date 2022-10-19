Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Известный ресурс FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров планеты на данный момент.
Возглавил рейтинг наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.
Топ-10 рейтинга:
1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
2. Карло Анчелотти ("Реал")
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль")
4. Антонио Конте ("Тоттенхэм")
5. Стефано Пиоли ("Милан")
6. Микель Артета ("Арсенал")
7. Томас Тухель
8. Грэм Поттер ("Челси")
9. Юлиан Нагельсманн ("Бавария")
10. Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18