Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

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Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Известный ресурс FourFourTwo назвал 50 лучших тренеров планеты на данный момент.

Возглавил рейтинг наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Топ-10 рейтинга:

1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

2. Карло Анчелотти ("Реал")

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

4. Антонио Конте ("Тоттенхэм")

5. Стефано Пиоли ("Милан")

6. Микель Артета ("Арсенал")

7. Томас Тухель

8. Грэм Поттер ("Челси")

9. Юлиан Нагельсманн ("Бавария")

10. Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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