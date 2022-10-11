Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории по версии FourFourTwo.

Лидером списка стал нападающий Лионель Месси.

Интересно, что форвард Криштиану Роналду занял лишь третье место.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Диего Марадона

3. Криштиану Роналду

4. Пеле

5. Зинедин Зидан

6. Йохан Кройфф

7. Джордж Бест

8. Франц Бекккенбауэр

9. Ференц Пушкаш

10. Роналдо

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