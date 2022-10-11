Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории

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Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Опубликован рейтинг 100 лучших футболистов в истории по версии FourFourTwo.

Лидером списка стал нападающий Лионель Месси.

Интересно, что форвард Криштиану Роналду занял лишь третье место.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси 

2. Диего Марадона

3. Криштиану Роналду 

4. Пеле 

5. Зинедин Зидан

6. Йохан Кройфф 

7. Джордж Бест

8. Франц Бекккенбауэр 

9. Ференц Пушкаш 

10. Роналдо

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