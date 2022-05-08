Определился обладатель Кубка Франции

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Определился обладатель Кубка Франции

Фото: твиттер "Нанта"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Франции "Нант" обыграл "Ниццу" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.

Единственный гол в начале второго тайма забил Людовик Блас.

"Ницца" – "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Блас, 47 (с пенальти) - 0:1

"Ницца": Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар (Гессан, 86), Будауи (Клюйверт, 57), Росарио (Лемина, 63), Тюрам, Делор, Дольберг (Браими, 63), Гуири.

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Чиривелья (Сипрьен, 72), Блас, Мутуссами, Коко (Фабио, 83), Саймон (Букари, 73), Коло-Муани.

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