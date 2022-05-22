Определился лучший бомбардир Серии А

Фото: твиттер Чиро Иммобиле/Автор неизвестен

Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал нападающим римского "Лацио" Чиро Иммобиле.

32-летний форвард провел 31 матч и забил 27 голов (7 - с пенальти). Вторым стал нападающий Душан Влахович (24), который зимой перешел из "Фиорентины" в "Ювентус". В топ-3 также вошел форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (21).

Лучшим ассистентом стал форвард "Сассуоло" Доменико Берарди, который отдал 14 результативных передач.