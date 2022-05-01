Определился чемпион Турции

Фото: твиттер "Трабзонспора"/Автор неизвестен

Новым чемпионом Турции стал "Трабзонспор" из города Трабзон.

В 35-м туре Суперлиги "Трабзонспор" сыграл вничью с "Антальяспором" со счетом 2:2, и, набрав 77 очков, стал недосягаемым для преследователей. Трабзонцы завоевали чемпионский титул впервые с 1984 года.

"Трабзонспор" стал чемпионом в седьмой раз в истории. Чаще титул выигрывали только "Галатасарай" (22), "Фенербахче" (19) и "Бешикташ" (16).

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