Определился чемпион Турции

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Определился чемпион Турции

Фото: твиттер "Трабзонспора"/Автор неизвестен

Новым чемпионом Турции стал "Трабзонспор" из города Трабзон.

В 35-м туре Суперлиги "Трабзонспор" сыграл вничью с "Антальяспором" со счетом 2:2, и, набрав 77 очков, стал недосягаемым для преследователей. Трабзонцы завоевали чемпионский титул впервые с 1984 года.

"Трабзонспор" стал чемпионом в седьмой раз в истории. Чаще титул выигрывали только "Галатасарай" (22), "Фенербахче" (19) и "Бешикташ" (16).

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Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
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