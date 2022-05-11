Определился чемпион Шотландии

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Определился чемпион Шотландии

Фото: твиттер "Селтика"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" сыграл вничью с "Данди Юнайтед" со счетом 1:1 и завоевал чемпионский титул.

Клуб из Глазго благодаря ничьей набрал 90 очков и стал недосягаемым для главного преследователя - "Рейнджерс".

"Селтик" стал чемпионом в 52-й раз и это второй результат в истории шотландского национального чемпионата. Рекорд принадлежит "Рейнджерс", который завоевывал трофей 55 раз.

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