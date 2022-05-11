Определился чемпион Нидерландов
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Херенвен" со счетом 5:0 и гарантировал себе чемпионский титул.
Победу амстердамскому клубу принесли голы Николаса Тальяфико, Стивена Бергейса, Себастьяна Аллера, Брайана Бробби и Эдсона Альвареса.
"Аякс" - "Херенвен" - 5:0 (3:0)
Голы: Тальяфико, 19 - 1:0, Бергейс, 33 - 2:0, Аллер, 38 (с пенальти) - 3:0, Бробби, 85 - 4:0, Альварес, 90 - 5:0
"Аякс" стал чемпионом в 36-й раз и это национальный рекорд. Ближайшими преследователями являются ПСВ (24) и "Фейеноорд" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23