Определился чемпион Нидерландов

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Определился чемпион Нидерландов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Херенвен" со счетом 5:0 и гарантировал себе чемпионский титул.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Николаса Тальяфико, Стивена Бергейса, Себастьяна Аллера, Брайана Бробби и Эдсона Альвареса.

"Аякс" - "Херенвен" - 5:0 (3:0) 
Голы: Тальяфико, 19 - 1:0, Бергейс, 33 - 2:0, Аллер, 38 (с пенальти) - 3:0, Бробби, 85 - 4:0, Альварес, 90 - 5:0

"Аякс" стал чемпионом в 36-й раз и это национальный рекорд. Ближайшими преследователями являются ПСВ (24) и "Фейеноорд" (15).

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4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
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10 Виллем II Виллем II 34 44
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