Определился чемпион Европы в женском футболе

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Определился чемпион Европы в женском футболе

Фото: твиттер женского Евро-2022/Автор неизвестен

Сборная Англии в финале чемпионата Европы по женскому футболу обыграла сборную Германии со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.

Победу англичанкам принесли голы Эллы Тун и Клои Келли. У немок отличилась Лина Магулль.

Англия - Германия - 2:1 (0:0, 1:1)
Голы: Тун, 62 - 1:0, Магулль, 79 - 1:1, Келли, 110 - 2:1

Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли (Гринвуд, 88), Уолш, Стэнуэй (Скотт, 88), Хемп (Пэррис, 120), Кирби (Руссо, 56), Мид (Келли, 64), Уайт (Тун, 56).

Германия: Фромс, Раух (Латтвайн, 113), Хегеринг (Дурсун-Хаджех, 103), Гендрих, Гвинн, Дебриц (Лохман, 73), Обердорф, Магулль (Далльман, 90), Бранд (Васмут, 46), Хут, Шюллер (Аньоми, 67).
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