Определился чемпион Европы в женском футболе
Фото: твиттер женского Евро-2022/Автор неизвестен
Сборная Англии в финале чемпионата Европы по женскому футболу обыграла сборную Германии со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.
Победу англичанкам принесли голы Эллы Тун и Клои Келли. У немок отличилась Лина Магулль.
Англия - Германия - 2:1 (0:0, 1:1)
Голы: Тун, 62 - 1:0, Магулль, 79 - 1:1, Келли, 110 - 2:1
Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли (Гринвуд, 88), Уолш, Стэнуэй (Скотт, 88), Хемп (Пэррис, 120), Кирби (Руссо, 56), Мид (Келли, 64), Уайт (Тун, 56).
Германия: Фромс, Раух (Латтвайн, 113), Хегеринг (Дурсун-Хаджех, 103), Гендрих, Гвинн, Дебриц (Лохман, 73), Обердорф, Магулль (Далльман, 90), Бранд (Васмут, 46), Хут, Шюллер (Аньоми, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18