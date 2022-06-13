Определился чемпион Европы по мини-футболу

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Определился чемпион Европы по мини-футболу

Фото: сайт чемпионата Европы по мини-футболу/Автор неизвестен

В финальном поединке чемпионата Европы по мини-футболу сборная Азербайджана обыграла сборную Румынии со счетом 1:0 и стала победителем континентального первенства.

Единственный гол на 25-й минуте забил Сеймур Маммадов.

Азербайджан - Румыния - 1:0
Гол: Маммадов, 25

Бронзовые медали завоевала сборная Болгарии, которая разгромила сборную Казахстана со счетом 4:1.

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