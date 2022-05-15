Определился чемпион Бельгии

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Определился чемпион Бельгии

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионского раунда чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Антверпен" со счетом 3:1 и завоевал чемпионский титул.

"Брюгге" набрал 49 очков и стал недосягаемым для идущего вторым "Роял Униона" (43).

"Брюгге" стал чемпионом Бельгии в 18-й раз в своей истории. Чаще титул выигрывал только "Андерлехт" (34).

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Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
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15 Остенде Остенде 29 22
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