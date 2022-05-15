Определился чемпион Бельгии
Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионского раунда чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде обыграл "Антверпен" со счетом 3:1 и завоевал чемпионский титул.
"Брюгге" набрал 49 очков и стал недосягаемым для идущего вторым "Роял Униона" (43).
"Брюгге" стал чемпионом Бельгии в 18-й раз в своей истории. Чаще титул выигрывал только "Андерлехт" (34).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20