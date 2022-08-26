Определились все участники группового этапа Лиги конференций

Определился полный состав участников группового этапа Лиги конференций.

На этой стадии будут играть 22 победителя раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и 10 команд, которые вылетели в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Корзина 1: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Чехия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).

Корзина 2: ЧФР (Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Стяуа" (Румыния), "Фиорентина" (Италия), "Кельн" (Германия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Аполлон" (Кипр), "Слован" (Словакия).

Корзина 3: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Корзина 4: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словацко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), РФШ (Латвия), "Балкани" (Косово).

Жеребьевка стадии пройдет 26 августа.

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