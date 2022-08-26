Определились все участники группового этапа Лиги конференций

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Определились все участники группового этапа Лиги конференций

Определился полный состав участников группового этапа Лиги конференций.

На этой стадии будут играть 22 победителя раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и 10 команд, которые вылетели в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Корзина 1: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Чехия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).

Корзина 2: ЧФР (Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Стяуа" (Румыния), "Фиорентина" (Италия), "Кельн" (Германия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Аполлон" (Кипр), "Слован" (Словакия).

Корзина 3: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Корзина 4: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словацко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), РФШ (Латвия), "Балкани" (Косово).

Жеребьевка стадии пройдет 26 августа.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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