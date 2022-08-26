Определились все участники группового этапа Лиги конференций
Определился полный состав участников группового этапа Лиги конференций.
На этой стадии будут играть 22 победителя раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и 10 команд, которые вылетели в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Корзина 1: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" (Чехия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), "Партизан" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).
Корзина 2: ЧФР (Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Стяуа" (Румыния), "Фиорентина" (Италия), "Кельн" (Германия), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Аполлон" (Кипр), "Слован" (Словакия).
Корзина 3: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция), "Вадуц" (Лихтенштейн).
Корзина 4: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словацко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), РФШ (Латвия), "Балкани" (Косово).
Жеребьевка стадии пройдет 26 августа.
Не пропустите: "Днепр-1" с разгромным счетом проиграл в квалификации Лиги Европы. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18