Определились все участники группового этапа Лиги Европы

26 августа состоялись заключительные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

По их итогу определен полный состав участников группового этапа турнира, на котором сыграют 32 клуба из 23 стран.

На этой стадии сыграют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Лацио", "Рома", "Унион", "Фрайбург", "Нант", "Ренн", "Монако", "Брага", "Фейеноорд", ПСВ, "Юнион Сен-Жиль", "Штурм", киевское "Динамо", "Трабзонспор", "Фенербахче", "Мидтьюлланд", АЕК, "Омония", "Црвена Звезда", "Цюрих", "Олимпиакос", "Буде-Глимт", "Мальме", "Лудогорец", "Карабах", "Ференцварош", ХИК, "Шериф".

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 26 августа.

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