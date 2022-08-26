Определились все участники группового этапа Лиги Европы
26 августа состоялись заключительные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
По их итогу определен полный состав участников группового этапа турнира, на котором сыграют 32 клуба из 23 стран.
На этой стадии сыграют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Лацио", "Рома", "Унион", "Фрайбург", "Нант", "Ренн", "Монако", "Брага", "Фейеноорд", ПСВ, "Юнион Сен-Жиль", "Штурм", киевское "Динамо", "Трабзонспор", "Фенербахче", "Мидтьюлланд", АЕК, "Омония", "Црвена Звезда", "Цюрих", "Олимпиакос", "Буде-Глимт", "Мальме", "Лудогорец", "Карабах", "Ференцварош", ХИК, "Шериф".
Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 26 августа.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0