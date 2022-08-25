Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов.
Команды разбиты на четыре корзины для жеребьевки, которая состоится 26 августа.
Корзина 1: "Реал" (Испания), "Бавария", "Айнтрахт" (оба - Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды).
Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия).
Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Байер" (оба - Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Интер", "Наполи" (оба - Италия), "Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия).
Корзина 4: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4