Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов.

Команды разбиты на четыре корзины для жеребьевки, которая состоится 26 августа.

Корзина 1: "Реал" (Испания), "Бавария", "Айнтрахт" (оба - Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды).

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия).

Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Байер" (оба - Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Интер", "Наполи" (оба - Италия), "Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия).

Корзина 4: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).

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