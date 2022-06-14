Определились все участники ЧМ-2022: составы групп

Фото: сайт ЧМ-2022/Автор неизвестен

Стали известны все участники чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

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