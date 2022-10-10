Определились все пары плей-офф МЛС

В североамериканской лиге МЛС определились все пары плей-офф.

"Филадельфия Юнион" и "Лос-Анджелес" сразу вышли в полуфинал, так как стали победителями своих конференций. Остальные шесть путевок будут разыграны между 12 клубами.

Западная конференция

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Нешвилл"

"Даллас" - "Миннесота Юнайтед"

"Остин" - "Реал Солт Лейк"

Восточная конференция

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Цинциннати"

"Нью-Йорк Сити" - "Интер" Майами"

"Монреаль Импект" - "Орландо Сити"

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