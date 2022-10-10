Определились все пары плей-офф МЛС

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Определились все пары плей-офф МЛС

В североамериканской лиге МЛС определились все пары плей-офф.

"Филадельфия Юнион" и "Лос-Анджелес" сразу вышли в полуфинал, так как стали победителями своих конференций. Остальные шесть путевок будут разыграны между 12 клубами.

Западная конференция

"Лос-Анджелес Гэлакси" - "Нешвилл"

"Даллас" - "Миннесота Юнайтед"

"Остин" - "Реал Солт Лейк"

Восточная конференция

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Цинциннати"

"Нью-Йорк Сити" - "Интер" Майами"

"Монреаль Импект" - "Орландо Сити"

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Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
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