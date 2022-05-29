Определились участники матча за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России сыграют московский "Спартак" и петербургский "Зенит".

"Спартак" получил право побороться за трофей, выиграв Кубок России, а "Зенит" стал чемпионом России.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 9 июля.

"Зенит" шесть раз становился обладателем Суперкубка России, "Спартак" выиграл трофей один раз.

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