Определились полуфиналисты Лиги наций

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций УЕФА.

Борьбу за трофей продолжат победители групп Лиги А. В полуфиналах сыграют: Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.

Полуфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

Матчи состоятся 14-15 июня 2023 года. Матч за третье место и финал – 18 июня.

Не пропустите: Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября. | https://dailysports.net