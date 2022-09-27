Определились полуфиналисты Лиги наций

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Определились полуфиналисты Лиги наций

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций УЕФА.

Борьбу за трофей продолжат победители групп Лиги А. В полуфиналах сыграют: Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.

Полуфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

Матчи состоятся 14-15 июня 2023 года. Матч за третье место и финал – 18 июня.

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