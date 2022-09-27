Определились полуфиналисты Лиги наций
Стали известны все полуфиналисты Лиги наций УЕФА.
Борьбу за трофей продолжат победители групп Лиги А. В полуфиналах сыграют: Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.
Полуфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.
Матчи состоятся 14-15 июня 2023 года. Матч за третье место и финал – 18 июня.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4