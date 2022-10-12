Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогам первых матчей 4-го тура Лиги чемпионов два клуба гарантировали себе досрочный выход в плей-офф турнира.

Вчера в 1/8 финала пробились "Реал" и "Манчестер Сити".

Англичане сыграли вничью на выезде с "Копенгагеном" (0:0), в то время как "Реал" поделил очки с "Шахтером" (1:1).

Обе команды набрали по 10 очков и уже точно не будут ниже второго места в группе.

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