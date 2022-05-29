Определились первая и вторая корзины для жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

Стали известны первая и вторая корзины для жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Также частично известны третья и четвертая корзины.

Корзина 1: "Реал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды).

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия).

Корзина 3: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Интер", "Наполи" (оба - Италия), "Спортинг" (Португалия), "Байер" (Германия).

Корзина 4: "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).

"Марсель" (Франция) попадет в третью или четвертую корзины.

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