Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стали лучшими бомбардирами чемпионата Англии.

Оба футболиста забили по 23 гола, проведя одинаковое количество матчей - по 35. Третье место в списке лучших снайперов занял форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (18).

Лучшим ассистентом Премьер-лиги стал Салах, который отдал 13 голевых передач.

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