Определились финалисты Лиги Конференций

После завершения стадии 1/2 финала Лиги Конференций определились финалисты турнира.

Ими стали: "Рома", победившая "Лестер" (1:1, 1:0), и "Фейеноорд", одолевший "Марсель" (3:2, 0:0).

Финал пройдет 25 мая 2022 года на Арене "Комбетаре" в Тиране.

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