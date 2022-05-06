Определились финалисты Лиги Европы
После завершения стадии 1/2 финала Лиги Европы определились финалисты турнира.
Ими стали: "Айнтрахт", обыгравший "Вест Хэм" (2:1, 1:0), и "Рейнджерс", одолевший "РБ Лейпциг" (0:1, 3:1).
Финал состоится 18 мая 2022 года на "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.
"Айнтрахт" становился победителем Кубка УЕФА в 1980 году, "Рейнджерс" доходил до финала турнира в 2008 году.
Не пропустите: Лукаку может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 мая
-
Определились финалисты Лиги Конференций
-
Определились финалисты Лиги Европы
-
"Марсель" проиграл "Фейеноорду" и вылетел из Лиги Конференций
-
"Рома" Моуринью вышла в финал Лиги Конференций
-
"Айнтрахт" выбил "Вест Хэм" из Лиги Европы
-
"Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Европы
-
Дзюба может перейти в сербский топ-клуб
-
Глушаков может покинуть "Химки"
-
Лукаку может перейти в "Реал"
-
"Тоттенхэм" нацелился на двух игроков "Вильярреала"
-
Мбаппе договорился с ПСЖ о новом контракте
-
"Фиорентина" Кокорина может подписать Кавани
-
Роналду попал в число претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
-
"Салернитана" победила "Венецию" в матче аутсайдеров Серии А
-
Месси ярко отреагировал на камбэк "Реала" в матче с "Ман Сити"
-
"Барселона" надолго теряет Пике
-
Роналду может остаться в "МЮ", но с одним условием
-
Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Дзюба хочет покинуть "Зенит". У форварда есть несколько предложений
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0