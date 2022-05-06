Определились финалисты Лиги Европы

После завершения стадии 1/2 финала Лиги Европы определились финалисты турнира.

Ими стали: "Айнтрахт", обыгравший "Вест Хэм" (2:1, 1:0), и "Рейнджерс", одолевший "РБ Лейпциг" (0:1, 3:1).

Финал состоится 18 мая 2022 года на "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

"Айнтрахт" становился победителем Кубка УЕФА в 1980 году, "Рейнджерс" доходил до финала турнира в 2008 году.

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