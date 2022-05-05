Определились финалисты Лиги чемпионов

После завершения стадии полуфиналов Лиги чемпионов определились финалисты турнира.

Ими стали: "Ливерпуль", победивший "Вильярреал" (2:0, 3:2), и "Реал", по сумме двух встреч одолевший "Манчестер Сити" (3:4, 3:1).

Финальный матч состоится 28 мая.

"Реал" является 13-кратным победителем Лиги чемпионов, "Ливерпуль" выигрывал турнир шесть раз.

"Ливерпуль" и "Реал" сыграют между собой в финале в третий раз. В сезоне-1980/1981 английский клуб победил со счетом 1:0, а в сезоне-2017/2018 сильнее оказался королевский клуб - 3:1.

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