Определились финалисты Кубка России
После завершения стадии 1/2 финала стали известны финалисты Кубка России.
В финальном поединке за трофей поборются московские "Спартак" и "Динамо". Матч состоится 29 мая.
"Спартак" ранее выигрывал Кубок России три раза, а еще дважды проигрывал в финале. "Красно-белые" впервые вышли в финал с 2006 года.
"Динамо" становилось обладателем трофея однажды, а также три раза проиграло в финале. В последний раз клуб добирался до решающего матча в 2012 году.
Не пропустите: Генич высказался о будущем Слуцкого в "Рубине". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Севилья" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
Ваноли высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
"Ференцварош" Черчесова выиграл Кубок Венгрии
-
Определился чемпион Нидерландов
-
Хамес Родригес рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
-
Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
"Ницца" одержала феерическую победу над аутсайдером Лиги 1
-
"Зенит" нашел нового вратаря в РПЛ
-
Определились финалисты Кубка России
-
"Спартак" вышел в финал Кубка России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли
-
Гонсалес может покинуть "Барселону"
-
Промес забил юбилейный гол за "Спартак"
-
Яя Туре отказался от сотрудничества с Селюком
-
Гвардиола ответил на критику в адрес "Манчестер Сити" из-за больших трат
-
Стал известен следующий клуб Ди Марии
-
Моуринью рассказал о целях "Ромы" на следующий сезон
-
Кроос высказался о проходе "Манчестер Сити" в ЛЧ
-
Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба
-
Гюндоган раскритиковал современное общество