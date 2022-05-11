Определились финалисты Кубка России

После завершения стадии 1/2 финала стали известны финалисты Кубка России.

В финальном поединке за трофей поборются московские "Спартак" и "Динамо". Матч состоится 29 мая.

"Спартак" ранее выигрывал Кубок России три раза, а еще дважды проигрывал в финале. "Красно-белые" впервые вышли в финал с 2006 года.

"Динамо" становилось обладателем трофея однажды, а также три раза проиграло в финале. В последний раз клуб добирался до решающего матча в 2012 году.

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