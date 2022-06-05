Определились 30 участников ЧМ-2022
Стали известны 30 участников финального турнира чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Уэльс в финальном стыковом матче обыграл Украину со счетом 1:0 и пробился на мундиаль.
Состав групп на данный момент выглядит следующим образом:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Победитель АФК—КОНМЕБОЛ, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Победитель КОНКАКАФ—ОФК, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Не пропустите: Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3