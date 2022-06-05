Определились 30 участников ЧМ-2022

Стали известны 30 участников финального турнира чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Уэльс в финальном стыковом матче обыграл Украину со счетом 1:0 и пробился на мундиаль.

Состав групп на данный момент выглядит следующим образом:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Победитель АФК—КОНМЕБОЛ, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Победитель КОНКАКАФ—ОФК, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

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