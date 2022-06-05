Определились 30 участников ЧМ-2022

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Определились 30 участников ЧМ-2022

Стали известны 30 участников финального турнира чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Уэльс в финальном стыковом матче обыграл Украину со счетом 1:0 и пробился на мундиаль.

Состав групп на данный момент выглядит следующим образом:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Победитель АФК—КОНМЕБОЛ, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Победитель КОНКАКАФ—ОФК, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа Н: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Не пропустите: Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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