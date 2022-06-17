"Она редко моется": Бекхэм рассказал, что его раздражает в звездной супруге

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал о тои, что его раздражает в своей супруге Виктории Бекхэм."У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится.

Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется).

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду", – рассказал Дэвид в интервью Гари Невиллу.

Как известно, футболист женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года.

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