"Она редко моется": Бекхэм рассказал, что его раздражает в звездной супруге
Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал о тои, что его раздражает в своей супруге Виктории Бекхэм."У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится.
Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется).
Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду", – рассказал Дэвид в интервью Гари Невиллу.
Как известно, футболист женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года.
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