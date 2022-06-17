"Она редко моется": Бекхэм рассказал, что его раздражает в звездной супруге

Теги дэвид бекхэм

"Она редко моется": Бекхэм рассказал, что его раздражает в звездной супруге

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма/Автор неизвестен

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал о тои, что его раздражает в своей супруге Виктории Бекхэм."У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится.

Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется).

Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду", – рассказал Дэвид в интервью Гари Невиллу.

Как известно, футболист женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года.

Не пропустите: Эриксен может перейти в "МЮ". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рыжиков вошел в тренерский штаб клуба РПЛ

Рыжиков вошел в тренерский штаб клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов